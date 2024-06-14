Ordu'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaralandı.
Saraçlı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Şahin'e, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.
Kazada yaralanan Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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