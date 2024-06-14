Ordu'da 24 yıllık öğretmene duygulandıran veda

Ordu'nun Ünye ilçesinde emekli olan 24 yıllık sınıf öğretmeni Mustafa Güneş'e okulunda sürpriz veda düzenlendi.

Ünye Fatih Meydan İlkokulu idareci ve öğrencileri, 56 yaşındaki Güneş için veda programı organize etti.

Güneş, sınıfında öğrencilerine karne verdikten sonra dışarıya çıktığında okulun koridorunda çiçeklerle karşılandı.

Gördüğü manzara karşısında duygulanan öğretmen, öğrencileri ile tek tek vedalaştı.

Uzun süre alkışlanan Güneş, bu güzel uğurlama için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

Güneş, çok amaçlı salonda devam eden programında, öğrencilerinden ayrılacak olmanın içini acıttığını söyledi. Okul Müdürü Murat Ocak ise Mustafa Güneş'i emekliliğe uğurlamanın hüznünü yaşadıklarını belirterek, "Mustafa öğretmen ile çalışmak bir mutluluk kaynağıydı. Okulun kuruluşunda ve sonrasındaki katkıları çok kıymetli. Öğretmenimize emekliliği sonrasında yeni hayatında başarılar dileriz." dedi. Programda, öğrencilerin hazırladığı şiirler ve şarkıların yanı sıra Güneş'in yıllar önce okuttuğu öğrencilerinin mesajlarını içeren video da gösterildi.