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        Ordu'da 24 yıllık öğretmene duygulandıran veda

        Ordu'nun Ünye ilçesinde emekli olan 24 yıllık sınıf öğretmeni Mustafa Güneş'e okulunda sürpriz veda düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 19:09 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:09
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        Ordu'da 24 yıllık öğretmene duygulandıran veda
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde emekli olan 24 yıllık sınıf öğretmeni Mustafa Güneş'e okulunda sürpriz veda düzenlendi.

        Ünye Fatih Meydan İlkokulu idareci ve öğrencileri, 56 yaşındaki Güneş için veda programı organize etti.

        Güneş, sınıfında öğrencilerine karne verdikten sonra dışarıya çıktığında okulun koridorunda çiçeklerle karşılandı.

        Gördüğü manzara karşısında duygulanan öğretmen, öğrencileri ile tek tek vedalaştı.

        Uzun süre alkışlanan Güneş, bu güzel uğurlama için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

        Güneş, çok amaçlı salonda devam eden programında, öğrencilerinden ayrılacak olmanın içini acıttığını söyledi.

        Okul Müdürü Murat Ocak ise Mustafa Güneş'i emekliliğe uğurlamanın hüznünü yaşadıklarını belirterek, "Mustafa öğretmen ile çalışmak bir mutluluk kaynağıydı. Okulun kuruluşunda ve sonrasındaki katkıları çok kıymetli. Öğretmenimize emekliliği sonrasında yeni hayatında başarılar dileriz." dedi.

        Programda, öğrencilerin hazırladığı şiirler ve şarkıların yanı sıra Güneş'in yıllar önce okuttuğu öğrencilerinin mesajlarını içeren video da gösterildi.

        Veda programı, Güneş'in öğrencileri ve ailesiyle pasta kesmesi ve plaket verilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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