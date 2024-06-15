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        Ordu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Ordu'nun Çamaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 00:57 Güncelleme: 15.06.2024 - 00:57
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        Ordu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Çamaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Taşoluk Mahallesi çevre yolu mevkisinde, Mehmet Gümüş'ün kullandığı 34 KN 1908 plakalı otomobil ile Serdar Öztürk yönetimindeki 06 ETC 45 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada, otomobilin sürücüsü, aynı araçtaki Seyhan ve Metin Gümüş ile Hatice Özkan yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İstanbul'dan tatil için memleketlerine geldikleri belirtilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fatsa ve Ünye'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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