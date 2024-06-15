Ordu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İstanbul'dan tatil için memleketlerine geldikleri belirtilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fatsa ve Ünye'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazada, otomobilin sürücüsü, aynı araçtaki Seyhan ve Metin Gümüş ile Hatice Özkan yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Taşoluk Mahallesi çevre yolu mevkisinde, Mehmet Gümüş'ün kullandığı 34 KN 1908 plakalı otomobil ile Serdar Öztürk yönetimindeki 06 ETC 45 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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