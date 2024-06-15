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        Ünye Belediyesi ekiplerince ilçede temizlik yapıldı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde Kurban Bayramı öncesi temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:09 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:09
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        Ünye Belediyesi ekiplerince ilçede temizlik yapıldı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde Kurban Bayramı öncesi temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, çöp konteyner temizliği ve dezenfeksiyon ile çeşme temizliği ve bakımı gibi çalışmaları tamamladı.

        Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye'nin yıl boyu Türkiye'nin en temiz kentleri arasında yer aldığını belirterek, "Tüm bunların yanında bayram tatilinde nüfus artışını da göz önüne alarak kent genelinde Temizlik Hizmetleri Müdürlüğümüzce gerekli hazırlıkları da hızla tamamladık." ifadelerini kullandı.

        Tavlı, ekiplerin bayram tatili boyunca görevlerinin başında olacağını da kaydetti.

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