Ordu'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Galip Yetkin (59) yönetimindeki 52 ADB 826 plakalı otomobil, Kirazdere Mahallesi'nde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Mert (15), Poyraz (9) ve Çınar Yetkin (12) ile Aynur Çakmak (77) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ordu'daki hastanelere kaldırıldı.
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