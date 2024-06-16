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        Ordu'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 14:51 Güncelleme: 16.06.2024 - 14:51
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        Ordu'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Galip Yetkin (59) yönetimindeki 52 ADB 826 plakalı otomobil, Kirazdere Mahallesi'nde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Mert (15), Poyraz (9) ve Çınar Yetkin (12) ile Aynur Çakmak (77) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Ordu'daki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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