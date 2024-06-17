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        Ordu'da 75 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 75 kişi hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 23:44 Güncelleme: 17.06.2024 - 23:44
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        Ordu'da 75 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
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        Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 75 kişi hastaneye başvurdu.

        İlçenin Ağızlar Mahallesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen davet yemeğine katılan bazı kişiler, program sonrası rahatsızlandı.

        Karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetleri bulunan 75 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

        Genel durumları iyi olduğu öğrenilen bu kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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