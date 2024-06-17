Ordu'da 75 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Genel durumları iyi olduğu öğrenilen bu kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetleri bulunan 75 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

İlçenin Ağızlar Mahallesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen davet yemeğine katılan bazı kişiler, program sonrası rahatsızlandı.

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