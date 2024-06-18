Ordu'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Yavi Mahallesi'nde Ercan Kahraman (52) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Kahraman, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.