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        Ordu'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 19:36 Güncelleme: 19.06.2024 - 19:36
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        Ordu'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Liseler Mahallesi Santral Sokak'ta, aralarında husumet bulunan iki grubun sözlü tartışması kavgaya dönüştü.

        Yumruk ve tekmelerle birbirine saldıran taraflar, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıldı.

        Kavgada yaralanan D.K. ve M.S.K, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olaya ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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