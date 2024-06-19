Ordu'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Liseler Mahallesi Santral Sokak'ta, aralarında husumet bulunan iki grubun sözlü tartışması kavgaya dönüştü.
Yumruk ve tekmelerle birbirine saldıran taraflar, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıldı.
Kavgada yaralanan D.K. ve M.S.K, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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