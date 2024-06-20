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        Ordu'da evin duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:52 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:52
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        Ordu'da evin duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        İlçenin, Buharı Mahallesi'nde, R.M. (54) idaresindeki 22 FR 146 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin duvarına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki B.M. (21), H.M. (43) ve H.M. (15), olay yerindeki müdahalenin hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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