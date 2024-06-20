Trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile kızının cenazesi defnedildi

Emine ve Ayşegül Tokmak'ın hayatını kaybettiği kazada, sürücü Mustafa ile 14 yaşındaki kızı Merve Tokmak ise yaralanmıştı.

Eşi ve kızının yaşamını yitirdiği kazadan yaralı kurtulan Mustafa Tokmak, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Emine (39) ve 17 yaşındaki kızı Ayşegül Tokmak için Akkuş ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.