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        Ünye'de yaz Kur'an kursu kayıtları devam ediyor

        Ordu'nun Ünye ilçesinde yaz Kur'an kursu kayıtları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 16:52 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:52
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        Ünye'de yaz Kur'an kursu kayıtları devam ediyor
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde yaz Kur'an kursu kayıtları sürüyor.

        İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin bitmesinin ardından 1 Temmuz'da yaz Kur'an kursları açılacak.

        Çocuklarını kurslara kaydettirmek isteyen velilerin, mahallerindeki camilere veya Ünye Müftülüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.​​​​​​​

        Yaz Kur'an kursları, 16 Ağustos'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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