Ünye'de yaz Kur'an kursu kayıtları devam ediyor
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaz Kur'an kursu kayıtları sürüyor.
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaz Kur'an kursu kayıtları sürüyor.
İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin bitmesinin ardından 1 Temmuz'da yaz Kur'an kursları açılacak.
Çocuklarını kurslara kaydettirmek isteyen velilerin, mahallerindeki camilere veya Ünye Müftülüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.
Yaz Kur'an kursları, 16 Ağustos'ta sona erecek.
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