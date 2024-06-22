Ordu'da minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Beşir Çavaş (46) yönetimindeki 52 S 0217 plakalı minibüs, Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara, ardından da beton aydınlatma direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Kerem Akköse (25), Zeynep Gazali Yüksel (42) ile Mervenur (31) ve Mustafa Öztürk (52) yaralandı.
Yaralılardan Mustafa Öztürk, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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