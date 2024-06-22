Ordu'da 2. Şelale Festivali düzenlendi
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde "2. Şelale Festivali" organize edildi.
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde "2. Şelale Festivali" organize edildi.
İlküvez ve Çevresi Kültür Turizm Dayanışma Derneğince Gökçegelin Şelalesi'nde gerçekleştirilen festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Festival ağası yarışını, 10 aday arasından iş insanı Mustafa Cazır kazandı.
Katılımcılardan bazıları, ilk kez kanoya binme ve kullanma deneyimi yaşadı.
Halk oyunları gösterisinin sunulduğu, yöresel yemeklerin ikram edildiği festivalde, atlarla da gezinti yapıldı.
Dernek Başkanı İsa Aydoğdu, Türkiye'nin ilk şelale festivalini düzenlemenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.