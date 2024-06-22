Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da 2. Şelale Festivali düzenlendi

        Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde "2. Şelale Festivali" organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 18:45 Güncelleme: 22.06.2024 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da 2. Şelale Festivali düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde "2. Şelale Festivali" organize edildi.

        İlküvez ve Çevresi Kültür Turizm Dayanışma Derneğince Gökçegelin Şelalesi'nde gerçekleştirilen festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Festival ağası yarışını, 10 aday arasından iş insanı Mustafa Cazır kazandı.

        Katılımcılardan bazıları, ilk kez kanoya binme ve kullanma deneyimi yaşadı.

        Halk oyunları gösterisinin sunulduğu, yöresel yemeklerin ikram edildiği festivalde, atlarla da gezinti yapıldı.

        Dernek Başkanı İsa Aydoğdu, Türkiye'nin ilk şelale festivalini düzenlemenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Adana'da damat dehşet saçtı!
        Adana'da damat dehşet saçtı!
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        Dortmund yine kırmızı beyaz!
        Dortmund yine kırmızı beyaz!
        Bronzlaşmanın altın kuralları!
        Bronzlaşmanın altın kuralları!
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        Eşine poz verdi
        Eşine poz verdi
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Galatasaray'da sağ bek operasyonu!
        Galatasaray'da sağ bek operasyonu!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak

        Benzer Haberler

        Minibüs aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
        Minibüs aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
        Ordu'da minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Ordu'da minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Ünye'de yaz Kur'an kursu kayıtları devam ediyor
        Ünye'de yaz Kur'an kursu kayıtları devam ediyor
        Kazada ölen anne- kız, memleketlerinde yan yana toprağa verildi
        Kazada ölen anne- kız, memleketlerinde yan yana toprağa verildi
        Trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile kızının cenazesi defnedildi
        Trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile kızının cenazesi defnedildi
        Ordu'da evin duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Ordu'da evin duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı