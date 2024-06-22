Ordu'da 2. Şelale Festivali düzenlendi

Katılımcılardan bazıları, ilk kez kanoya binme ve kullanma deneyimi yaşadı.

İlküvez ve Çevresi Kültür Turizm Dayanışma Derneğince Gökçegelin Şelalesi'nde gerçekleştirilen festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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