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        Ordu'da uçuruma düşen ATV'deki 2 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde arazi aracı ATV'nin uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:22 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:22
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        Ordu'da uçuruma düşen ATV'deki 2 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde arazi aracı ATV'nin uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

        İlçenin Çatalpınar Mahallesi'nde, Hamdi Kıraç yönetimindeki ATV, ormanlık alanda gezinti sırasında kontrolden çıkarak uçuruma düştü.

        Kazada sürücü Kıraç ile araçta bulunan Arife Kıraç yaralandı.

        Yaralılar, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sedye yardımıyla bulundukları yerden alındı.

        Hamdi ve Arife Kıraç, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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