Ordu'da muhtar, azasını tabancayla vurarak öldürdü

Ö.A. olay yerinde hayatını kaybetti, M.Ö. ise polis ekiplerine teslim oldu.

İlçenin Fatih Mahallesi'nde karşılaşan Hacıköy Mahallesi Muhtarı M.Ö. ile azası Ö.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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