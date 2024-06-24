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        Ordu'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 19:11 Güncelleme: 24.06.2024 - 19:11
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        Ordu'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Samsun yönüne giden Elife Aysa Y. yönetimindeki 34 DHM 387 plakalı otomobil Fatsa ilçesi Kadıoğlu tüneli girişinde Eymen K'ye (8) çarptı.

        Kazada ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Eymen K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Eymen K'nin babaanne ve dedesinin yanındayken aniden yola çıktığı öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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