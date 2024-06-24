Ordu'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Samsun yönüne giden Elife Aysa Y. yönetimindeki 34 DHM 387 plakalı otomobil Fatsa ilçesi Kadıoğlu tüneli girişinde Eymen K'ye (8) çarptı.
Kazada ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Eymen K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Eymen K'nin babaanne ve dedesinin yanındayken aniden yola çıktığı öne sürüldü.
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