Ordu'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün faaliyetlerine ve deşifresine yönelik operasyonda E.N.K. (21) ve F.K'yi (28) gözaltına aldı.

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