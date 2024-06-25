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        Ordu'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da, suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:42 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:48
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        Ordu'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Ordu'da, suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün faaliyetlerine ve deşifresine yönelik operasyonda E.N.K. (21) ve F.K'yi (28) gözaltına aldı.

        Adreslerinde yapılan aramada 3 GPS ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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