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        Ordu'da sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da araçlarında sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:38 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:38
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        Ordu'da sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Ordu'da araçlarında sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Ekipler araçta yaptıkları aramada, 33 bin 300 lira tutarında sahte para ile 141 gram metamfetamin ele geçirdi.

        Gözaltına alınan Ö.F.E. (31), T.K.K. (22), B.C.K. (24) ve B.İ. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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