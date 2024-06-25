Ordu'da sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Ekipler araçta yaptıkları aramada, 33 bin 300 lira tutarında sahte para ile 141 gram metamfetamin ele geçirdi.

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