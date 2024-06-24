Ordu'da azasını tabancayla vurarak öldüren muhtar tutuklandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde tartıştığı azasını tabancayla vurarak öldüren muhtar tutuklandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde tartıştığı azasını tabancayla vurarak öldüren muhtar tutuklandı.
Fatsa ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün yaşanan tartışma sonrası azası Özkan Arslan'ı tabancayla ateş ederek öldüren Hacıköy Mahallesi Muhtarı Muhammet Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Muhammet Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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