Ordu'da aquaparkta akıma kapılan çocuğu kurtarmaya çalışan kişi öldü

Durumu ağır olan Elif Naz Derdiyokoğlu'nun, bir çocuk yüzme kulübünün etkinliği kapsamında su parkına geldiği öğrenildi.

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Naz Derdiyokoğlu ise Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Kemal Günay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kendi de akıma kapılan Günay ile Derdiyokoğlu, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

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