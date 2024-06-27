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        Ordu'da aquaparkta akıma kapılan çocuğu kurtarmaya çalışan kişi öldü

        Ordu'da aquaparkta (su parkı) elektrik akımına kapılan çocuğu kurtarmaya çalışan işletme sahibi hayatını kaybetti, durumu ağır olan çocuk tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:06 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:06
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        Ordu'da aquaparkta akıma kapılan çocuğu kurtarmaya çalışan kişi öldü
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        Ordu'da aquaparkta (su parkı) elektrik akımına kapılan çocuğu kurtarmaya çalışan işletme sahibi hayatını kaybetti, durumu ağır olan çocuk tedavi altına alındı.

        Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde vatandaşların serinlemek için gittiği su parkına giren Elif Naz Derdiyokoğlu (8) elektrik akımına kapıldı.

        Durumu fark eden işletme sahibi Mustafa Kemal Günay (48), çocuğu kurtarmaya çalıştı.

        Kendi de akıma kapılan Günay ile Derdiyokoğlu, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

        Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Kemal Günay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Naz Derdiyokoğlu ise Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

        Durumu ağır olan Elif Naz Derdiyokoğlu'nun, bir çocuk yüzme kulübünün etkinliği kapsamında su parkına geldiği öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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