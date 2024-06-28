Ordu'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan kişi hastanede öldü

Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Aktaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekiler ve ailesi tarafından denizden çıkarılan Aktaş'a olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı.

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