Ordu'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan kişi hastanede öldü
Ordu'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ordu'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sahile ailesiyle giden Mustafa Aktaş, girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşadı.
Çevredekiler ve ailesi tarafından denizden çıkarılan Aktaş'a olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı.
Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Aktaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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