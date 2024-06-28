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        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan kişi hastanede öldü

        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 00:17 Güncelleme: 28.06.2024 - 00:17
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        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan kişi hastanede öldü
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        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sahile ailesiyle giden Mustafa Aktaş, girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşadı.

        Çevredekiler ve ailesi tarafından denizden çıkarılan Aktaş'a olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı.

        Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Aktaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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