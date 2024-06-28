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        Ordu'da denizde çıkan hortumun içinden geçen balıkçılar o anları anlattı

        Ordu'da iki gün önce denizde oluşan hortumun içinden kayıkla geçen Karadenizli balıkçılar yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:24 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:24
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        Ordu'da denizde çıkan hortumun içinden geçen balıkçılar o anları anlattı
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        Ordu'da iki gün önce denizde oluşan hortumun içinden kayıkla geçen Karadenizli balıkçılar yaşadıklarını anlattı.

        Balıkçılar Mahmut Oktay ve Birol Özkan, 26 Haziran'da denizde bulundukları sırada meydana gelen ve şehrin farklı noktalarından da görülen hortumun içinden geçti.

        Sosyal medya hesaplarından çok kez paylaşılan olay anına ilişkin görüntüler, ilgi gördü.

        Fatsa ilçesinde yaşayan Mahmut Oktay, 7 metrelik kayıkla avlandıkları sırada bir anda denizde hortum çıktığını söyledi.

        Oktay, hortumun kendilerine yaklaştığını görünce içinden geçmeye karar verdiğini belirterek, "Biraz da meraktan içinden geçmek istedim. Bir macera ve adrenalin olsun diye bunu denemeye karar verdik. İçine girip ne kadar kuvveti olup olmadığını öğrenmek istedim. Nasıl bir his veriyor diye yaptık." ifadelerini kullandı.

        Yaptıkları hareketin tehlikeli olduğunu bildiklerini anlatan Oktay, "İçine girdiğimizde hortum bizi savurur gibi yaptı. Bu müthiş bir şeydi. Açıkçası hiç korkmadım." dedi.

        Görüntüleri izleyenlerin kendilerine "Çılgın Türkler" dediğini ifade eden Oktay, "Ancak yeniden bunu yapmak istemem çünkü bu deneyimi bir kere yaşamış oldum. Bir daha aynı şeyi yapmam." diye konuştu.

        Oktay, olay sırasında cep telefonuyla çekim yaptığını, görüntüleri izleyenlerin çok şaşırdığını sözlerine ekledi.

        Balıkçı Birol Özkan ise avlandıkları sırada böyle bir doğa olayı ile karşılaştıklarını, çok maceralı bir şey olduğunu aktardı.

        Hortumun içinden geçerken çok heyecanlandıklarını dile getiren Özkan, "Zaten çok kuvvetli değildi, korkmadık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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