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        Ordu'da aquaparkta akıma kapılan çocuğu kurtarmak isterken ölen işletme sahibinin cenazesi defnedildi

        Ordu'da aquaparkta (su parkı) elektrik akımına kapılan çocuğu kurtarmaya çalışırken kendisi de akıma kapılarak hayatını kaybeden işletme sahibi, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 16:29 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:29
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        Ordu'da aquaparkta akıma kapılan çocuğu kurtarmak isterken ölen işletme sahibinin cenazesi defnedildi
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        Ordu'da aquaparkta (su parkı) elektrik akımına kapılan çocuğu kurtarmaya çalışırken kendisi de akıma kapılarak hayatını kaybeden işletme sahibi, son yolculuğuna uğurlandı.

        Mustafa Kemal Günay için Perşembe ilçesindeki cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ve vatandaşlar katıldı.

        Günay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Yumrutaş Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

        Dün ilçeye bağlı Efirli Mahallesi'nde işlettiği su parkında elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki Elif Naz Derdiyokoğlu'nu kurtarmaya çalıştığı sırada akıma kapılan 48 yaşındaki Günay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olayda yaralanan çocuğun tedavisi ise Samsun'daki özel bir hastanede devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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