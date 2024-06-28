Ordu'da aquaparkta akıma kapılan çocuğu kurtarmak isterken ölen işletme sahibinin cenazesi defnedildi

Olayda yaralanan çocuğun tedavisi ise Samsun'daki özel bir hastanede devam ediyor.

Mustafa Kemal Günay için Perşembe ilçesindeki cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ve vatandaşlar katıldı.

Ordu'da aquaparkta (su parkı) elektrik akımına kapılan çocuğu kurtarmaya çalışırken kendisi de akıma kapılarak hayatını kaybeden işletme sahibi, son yolculuğuna uğurlandı.

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