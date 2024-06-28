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        Ordu'da öğretmenden Filistin halkına destek eylemi

        Ordu'da öğretmen Fehmi Bozyiğit, yaklaşık iki aydır her cuma günü Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Filistin halkına destek veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 18:15 Güncelleme: 28.06.2024 - 18:15
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        Ordu'da öğretmenden Filistin halkına destek eylemi
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        Ordu'da öğretmen Fehmi Bozyiğit, yaklaşık iki aydır her cuma günü Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Filistin halkına destek veriyor.

        Ünye Atatürk Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Bozyiğit, 9 haftadır olduğu gibi bugün de 14.00-17.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan Bozyiğit, "Zulüm ve soykırıma karşı Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." yazılı döviz açtı.

        Boynuna kefiye takan 53 yaşındaki Bozyiğit, AA muhabirine, bireysel protesto hakkını kullandığını söyledi.

        İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırımın insanlığı rahatsız eden bir konu olduğunu belirten Bozyiğit, farkındalık oluşturmak için eylem gerçekleştirdiğini anlattı.

        Bozyiğit, 9 haftadır alanda olduğuna işaret ederek, "Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda tarihi camimizin yanında eylemimi gerçekleştirmeye devam edeceğim. Türk ve Filistin bayrakları ile bir farkındalık oluşturmak, insanların dikkatini bu zulüm ve soykırıma çekmek, daha doğrusu karanlığa bir mum yakmak için buradayım." ifadelerini kullandı.

        Olumlu tepkiler aldığını dile getiren Bozyiğit, "Yanıma gelip, 'Sizin yanınızdayız, aslında biz de böyle bir şey yapmak istiyoruz.' diyorlar." dedi.

        Bozyiğit, ailesinin de zaman zaman alanda kendisine eşlik ettiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

        "Eylemimde öncelikle ailemden çok büyük destek aldım. Eşim geldi, bir önceki hafta çocuğum üniversiteden dönmüştü o yanıma geldi ve bana eşlik etti. Öğretmen arkadaşlarım olumlu karşıladılar."

        İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulmün son bulması için dua ettiğini belirten Bozyiğit, şunları kaydetti:

        "Bu mesele 7 Ekim'de başlamadı, 76 yıldır bu zulüm, soykırım var. Amacım, bu zulmün ve soykırımın son bulması için farkındalık oluşturmak. Ümidimiz Rabb'imizin yardımı ile bu zulmün bir an önce sona ermesidir. Oradaki kardeşlerimiz bu zulümden kurtulsunlar, bunun için buradayız. Ateşkes oluncaya kadar sağlık, sıhhat ve bir sıkıntı olmazsa eylemime devam edeceğim."

        Meydanda protestosunu 4 saat sürdüren 26 yıllık öğretmeni, yanına gelen emekli öğretmen Kamil Kuşçu da tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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