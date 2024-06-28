Ordu'da öğretmenden Filistin halkına destek eylemi

Ordu'da öğretmen Fehmi Bozyiğit, yaklaşık iki aydır her cuma günü Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Filistin halkına destek veriyor.

Ünye Atatürk Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Bozyiğit, 9 haftadır olduğu gibi bugün de 14.00-17.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan Bozyiğit, "Zulüm ve soykırıma karşı Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." yazılı döviz açtı.

Boynuna kefiye takan 53 yaşındaki Bozyiğit, AA muhabirine, bireysel protesto hakkını kullandığını söyledi.

Bozyiğit, 9 haftadır alanda olduğuna işaret ederek, "Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda tarihi camimizin yanında eylemimi gerçekleştirmeye devam edeceğim. Türk ve Filistin bayrakları ile bir farkındalık oluşturmak, insanların dikkatini bu zulüm ve soykırıma çekmek, daha doğrusu karanlığa bir mum yakmak için buradayım." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırımın insanlığı rahatsız eden bir konu olduğunu belirten Bozyiğit, farkındalık oluşturmak için eylem gerçekleştirdiğini anlattı.

Olumlu tepkiler aldığını dile getiren Bozyiğit, "Yanıma gelip, 'Sizin yanınızdayız, aslında biz de böyle bir şey yapmak istiyoruz.' diyorlar." dedi.

Bozyiğit, ailesinin de zaman zaman alanda kendisine eşlik ettiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Eylemimde öncelikle ailemden çok büyük destek aldım. Eşim geldi, bir önceki hafta çocuğum üniversiteden dönmüştü o yanıma geldi ve bana eşlik etti. Öğretmen arkadaşlarım olumlu karşıladılar."

İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulmün son bulması için dua ettiğini belirten Bozyiğit, şunları kaydetti: