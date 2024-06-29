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        Garsonluktan dünya üçüncülüğüne

        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da garsonluk yaparken savunma sporu öğrenmeye karar veren 23 yaşındaki Gülcan Öztürk, Yunanistan'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:33 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:33
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        Garsonluktan dünya üçüncülüğüne
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        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da garsonluk yaparken savunma sporu öğrenmeye karar veren 23 yaşındaki Gülcan Öztürk, Yunanistan'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

        Milli sporcu Öztürk, AA muhabirine, savunma sporlarına erken yaşlardan beri ilgisinin olduğunu söyledi.

        Altınordu ilçesinde 5 yıl önce bir restoranda garsonluk yaptığı sırada muaythai sporuna başlamaya karar verdiğini belirten Öztürk, aradan geçen sürede çok çalışarak kendisini geliştirdiğini ifade etti.

        Rota Spor Kulübü sporcusu Öztürk, bir süre daha garsonluğa devam ettiğini ancak antrenmanların yoğunluğu ve şampiyonalar dolayısıyla işe devam edemediğini, tamamen spora konsantre olduğunu anlattı.

        Antrenörünün de desteğiyle katıldığı Türkiye şampiyonalarında madalyalar kazandığına işaret eden genç sporcu, 5 yılda 20'ye yakın madalyanın sahibi olduğunu vurguladı.

        Balkan şampiyonluğunun da bulunduğuna işaret eden Gülcan Öztürk, Nisan 2024'te elde ettiği Türkiye şampiyonluğunun ardından milli takıma seçildiğini kaydetti.

        Yunanistan'da 1-10 Haziran tarihlerinde düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 60 kiloda dünya üçüncüsü olduğunu belirten Öztürk, ilk kez katıldığı organizasyonda böyle bir başarı elde etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını dile getirdi.

        - Yeni hedef dünya şampiyonluğu

        Gülcan Öztürk, başarısının burada kalmayacağını vurgulayarak, "Bundan sonra daha çok çalışıp yeni hedeflere odaklanmak istiyorum. Bunların başında dünya şampiyonluğu geliyor. Yunanistan'da Türk bayrağımızı göndere çektirmeyi başardım. Şimdi bu bayrağımızı en yüksekte dalgalandırmayı hedefliyorum. Başarıyı elde etmek için de çalışmak lazım. Ben de çok çalışarak bu başarıları yakalamak istiyorum." dedi.

        Milli sporcu, antrenörü Sezer Karaoğlan'ın yönlendirmesiyle antrenmanlara aksatmadan devam ettiğini söyledi.

        Garsonluk yaparken bugün milli bir sporcu olduğunun altını çizen Öztürk, "Bundan 5 yıl önce garsonluk yaparken bugün milli takıma seçilmiş ve ülkemi temsil eden bir sporcuyum. Azim ve istekle buralara gelinebileceğini göstermiş oldum. Zafer, ter dökenlerindir. Ben bunu başardığıma inanıyorum." diye konuştu.

        Kadınların savunma sporlarını rahatlıkla yapabileceğini anlatan Öztürk, "İmkanı olan tüm kadınlara böyle sporlara yönelmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Antrenör Sezer Karaoğlan ise öğrencisi Gülcan Öztürk'ün çok çalışarak başarılı olduğunu belirtti.

        Sporcusunun elde ettiği dünya üçüncülüğü dolayısıyla mutlu olduğunu dile getiren Karaoğlan, şunları kaydetti:

        "Gülcan çok azimli ve hırslı bir sporcu. Başarılı olmayı çok istiyor. Onun içinde bu seviyeye kadar yükseldi. Her zaman kendisine destek oldum, bundan sonra da bu desteği sürdüreceğim. İnşallah dünya üçüncülüğü kariyerine bundan sonra dünya şampiyonluğu da eklenecek. Biz kendisine güveniyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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