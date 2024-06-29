Ordu'da sağlık personelinden kız arkadaşına su altında pankartlı sürpriz evlilik teklifi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde sağlık personelinin kız arkadaşına su altında yaptığı pankartlı sürpriz evlilik teklifi, su altı kamerasıyla görüntülendi.

Tokat'taki bir hastanede görevli 27 yaşındaki Sefa Türel, Ordulu kız arkadaşı Damlanur Sarı'ya su altında sürpriz evlilik teklifi yapmak için Ordu Dalış Kulübü ile iletişime geçti.

Evlilik teklifi için pankart hazırlayan Türel, Sarı'yı dalış yapmaya ilçenin Yason Burnu mevkisine davet etti.

Dalış eğitmeni Hakan Güney ile hazırlıkları tamamlayan gençler, tekneyle denize açıldıktan bir süre sonra dalış yaptı.