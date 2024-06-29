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        2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası başladı

        Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen, "2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 16:28 Güncelleme: 29.06.2024 - 16:34
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        2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası başladı
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        Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen, "2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası" başladı.

        Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 5'inci kez düzenlenen Ordu Triatlon Türkiye Kupası yarışlarının startı, Altınordu ilçesinde verildi.

        Sporcular, Tayfun Gürsoy Parkı ve trafiğe kapatılan yerlerde yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarından geçerek dereceye girmek için ter döktü.

        2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası; elit erkekler, elit kadınlar, genç erkekler, genç kadınlar, yıldız erkekler ve yıldız kadınlar kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

        20 ilden 400 kişinin katılımıyla başlayan yarışlar, yarın sona erecek.

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