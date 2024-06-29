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        Ordu'da denizde çıkan hortum görüntülendi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde hortum oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 23:18 Güncelleme: 29.06.2024 - 23:18
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        Ordu'da denizde çıkan hortum görüntülendi
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde hortum oluştu.

        İlçede belli aralıklarla devam eden sağanağın ardından deniz üzerinde hortum meydana geldi.

        Ünye'nin birçok noktasından görülen doğa olayını, bazı ilçe sakinleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Yaklaşık 10 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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