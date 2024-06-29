Ordu'da trafikte çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde trafikte çıkan tartışmada bir kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde trafikte çıkan tartışmada bir kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.
Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolunun Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mevkisinde, Ünye Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı ve Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Ali Özkan ile V.T. henüz belirlenemeyen nedenle trafikte tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan, bacağından ve yüzünden bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay gelen sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Özkan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
V.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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