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        2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası sona erdi

        Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen, 2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 22:14 Güncelleme: 30.06.2024 - 22:14
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        2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası sona erdi
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        Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen, 2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası sona erdi.

        Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 5'inci kez düzenlenen Ordu Triatlon Türkiye Kupası'na 20 ilden 400 sporcu katıldı.

        Sporcular, yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

        İki gün süren Ordu Triatlon Türkiye Kupası, yarışmada dereceye giren triatletlerin ödüllerini almaları ile tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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