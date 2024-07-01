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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak olumsuzluklara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:17 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:17
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak olumsuzluklara yol açtı.

        İlçede gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı mahallelerde ve caddelerde su birinkileri oluştu.

        Bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarında su baskınlarına sebep olan sağanak sonucu, bir okulun bahçesi de suyla doldu.

        Yağışın sürdüğü ilçede belediye ekipleri iş makineleriyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması yürütüyor.

        Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçede metrekareye 41,2 kilogram yağış düştüğünü belirterek, ekiplerin sahada çalışmasını sürdürdüğünü ifade etti.

        Tehlikeli hava şartları geçene kadar sahada olacaklarını vurgulayan Kibar, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

        Öte yandan yağış, Altınordu ilçesinde de etkili oluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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