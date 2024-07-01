Ordu'nun Ünye ilçesinde sağanak hasara neden oldu
Ordu'nun Ünye ilçesinde sağanak nedeniyle bazı yollarda çökmeler meydana geldi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde sağanak nedeniyle bazı yollarda çökmeler meydana geldi.
İl genelinde aralıklı etkili olan yağış, Ünye ilçesinde hasara yol açtı.
Metrekareye 46 kilogram yağış düşen ilçedeki bazı yollarda bozulmalar ve çökmeler oldu.
Çamurlu Mahallesi Çiftekuyu Sokak'ta meydana gelen göçük nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Ünye Belediyesi ekipleri, yolun onarımı için çalışma başlattı.
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