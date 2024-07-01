Ordu'ya gezmeye gelen Alman vatandaşı Priamo, Müslüman oldu
Ordu'ya gezmek için gelen Alman vatandaşı Angelo Priamo, Müslüman oldu.
Ordu'ya gezmek için gelen Alman vatandaşı Angelo Priamo, Müslüman oldu.
Almanya'da yaşayan Türk arkadaşlarıyla Altınordu ilçesine gelen Priamo, İslam dininden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.
İl Müftülüğünce düzenlenen ihtida töreninde Müftü İsmail Çiçek, Priamo'ya İslamiyet hakkında bilgi verdi.
"Arman" adını alan Priamo, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.
Priamo'ya ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim veren Müftü Çiçek, "Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum, Rabb'im yeni hayatında rızasına uygun yaşam sürdürmeyi nasip etsin." dedi.
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