Ordu'ya gezmeye gelen Alman vatandaşı Priamo, Müslüman oldu

Priamo'ya ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim veren Müftü Çiçek, "Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum, Rabb'im yeni hayatında rızasına uygun yaşam sürdürmeyi nasip etsin." dedi.

Ordu'ya gezmek için gelen Alman vatandaşı Angelo Priamo, Müslüman oldu.

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