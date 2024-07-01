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        Ordu'da drift yapan ve trafiği tehlikeye düşüren sürücülere para cezası uygulandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir düğün konvoyunda drift yapan ve trafiği tehlikeye düşüren 9 araç sürücüsüne toplam 117 bin 668 bin lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 19:22 Güncelleme: 01.07.2024 - 19:22
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        Ordu'da drift yapan ve trafiği tehlikeye düşüren sürücülere para cezası uygulandı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir düğün konvoyunda drift yapan ve trafiği tehlikeye düşüren 9 araç sürücüsüne toplam 117 bin 668 bin lira para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede dün 100 araçlı düğün konvoyunun trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Ekipler, B.E.U'ya drift yapma, plakasız araç kullanma, kamunun rahat ve huzurunu bozma, çevreyi rahatsız edecek gürültülü araç kullanma ve sigortasız araç kullanmadan 46 bin 36 lira ceza uyguladı.

        E.E'ye ise drift yapma, plakasız araç kullanma, kamunun rahat ve huzurunu bozma, muayenesiz ikinci kez araç kullanmadan 46 bin 975 lira ceza kesen ekipler, 2 kişinin ise sürücü belgelerine el koyarak haklarında adli işlem yaptı.

        Düğün konvoyundaki 7 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden 24 bin 657 lira ceza verilen denetimde, toplamda 9 sürücüye 117 bin 668 lira para cezası uygulanmış oldu.

        Açıklamada, drift yapan araçların görüntüleri de paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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