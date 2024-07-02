Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 09:54 Güncelleme: 02.07.2024 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

        Akyazı Mahallesi'nde bir restorandaki hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş yerinden 89 bin 750 lira, 1 bilezik, 7 gram altın ile 10 çeyrek altın çalındığını belirledi.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin 53 suç kaydı bulunan M.Ş,19 suç kaydı ve hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. ile M.A. olduğunu tespit etti.

        Polis, şüphelilerin bulunduğu aracı Yeni Mahalle'de takibe aldı. Polisin kovalamacası sonucu araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, ekiplerin havaya ateş açarak "dur" ihtarında bulunmasının ardından yakalandı.

        Araçta yapılan aramada, 2 kurusıkı tabanca, 2 taşlama makinesi, 1 çekiç ile 1 keser ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Yüsra Binnaz Çimtay' paylaşımları yürek yaktı!
        Yüsra Binnaz Çimtay' paylaşımları yürek yaktı!
        Meksika'da çeteler arasında çatışma!
        Meksika'da çeteler arasında çatışma!
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Kabinede iki bakan değişti
        Kabinede iki bakan değişti
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        İşte yeni Sağlık Bakanı
        İşte yeni Sağlık Bakanı
        Koca krizleri yönetti
        Koca krizleri yönetti
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        2 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı
        2 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı
        Yeni Çevre Bakanı Bakan Murat Kurum
        Yeni Çevre Bakanı Bakan Murat Kurum
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Kimlere dul ve yetim aylığı bağlanır?
        Kimlere dul ve yetim aylığı bağlanır?
        Portekiz rakibini penaltılarla eledi!
        Portekiz rakibini penaltılarla eledi!
        2010'dan beri en sıcak haziranı yaşadı
        2010'dan beri en sıcak haziranı yaşadı

        Benzer Haberler

        Ordu'da düğün konvoyunda drift atan 2 sürücüye ceza
        Ordu'da düğün konvoyunda drift atan 2 sürücüye ceza
        Ordu'da drift yapan ve trafiği tehlikeye düşüren sürücülere para cezası uyg...
        Ordu'da drift yapan ve trafiği tehlikeye düşüren sürücülere para cezası uyg...
        Ordu'ya gezmeye gelen Alman vatandaşı Priamo, Müslüman oldu
        Ordu'ya gezmeye gelen Alman vatandaşı Priamo, Müslüman oldu
        Ordu'nun Ünye ilçesinde sağanak hasara neden oldu
        Ordu'nun Ünye ilçesinde sağanak hasara neden oldu
        Pasifik istiridyesi, gemilere yapışarak taşındığı Karadeniz'in ekosistemine...
        Pasifik istiridyesi, gemilere yapışarak taşındığı Karadeniz'in ekosistemine...
        Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu
        Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu