Ordu'da iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Akyazı Mahallesi'nde bir restorandaki hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş yerinden 89 bin 750 lira, 1 bilezik, 7 gram altın ile 10 çeyrek altın çalındığını belirledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin 53 suç kaydı bulunan M.Ş,19 suç kaydı ve hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. ile M.A. olduğunu tespit etti.