Ordu'da eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, eski karısını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, eski karısını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, sanık Mükerrem Başarmak (49) ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada, olay sonrası eve giderek görev alan polisler tanık olarak dinlendi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 28 Ağustos 2023'te boşandığı Ayşe Çetin'i Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mükerrem Başarmak hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlamıştı.
Sanığın, "boşandığı kadını tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istenen iddianame, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
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