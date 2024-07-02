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        Edirne'deki trafik kazasında ölen baba, oğlu ve yeğeninin cenazeleri defnedildi

        Edirne'nin Keşan ilçesinde buğday yüklü traktör römorku ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında ölen baba, oğlu ve yeğeninin cenazeleri Ordu'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:11 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:11
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        Edirne'deki trafik kazasında ölen baba, oğlu ve yeğeninin cenazeleri defnedildi
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde buğday yüklü traktör römorku ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında ölen baba, oğlu ve yeğeninin cenazeleri Ordu'da toprağa verildi.

        Mustafa Karayiğit (34), oğlu Emir (12) ve yeğeni Beytullah Karayiğit'in (18) cenazeleri Ordu'nun Çaybaşı ilçesine getirildi.

        Köklük Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Karayiğit ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

        İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Mustafa, Emir ve Beytullah Karayiğit'in cenazeleri, aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Öte yandan vefat edenlerin akrabası olan Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, törene katılarak taziyeleri kabul etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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