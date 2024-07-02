Edirne'deki trafik kazasında ölen baba, oğlu ve yeğeninin cenazeleri defnedildi

Öte yandan vefat edenlerin akrabası olan Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, törene katılarak taziyeleri kabul etti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde buğday yüklü traktör römorku ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında ölen baba, oğlu ve yeğeninin cenazeleri Ordu'da toprağa verildi.

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