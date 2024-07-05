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        Ordu'da 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren iki kişi, çevredeki vatandaşlar ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 19:32 Güncelleme: 05.07.2024 - 19:32
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        Ordu'da 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren iki kişi, çevredeki vatandaşlar ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Gölevi Mahallesi eski Kadınlar Plajı yanında serinlemek için denize giren Özgür Çoban ve Tuncay Uyanık, akıntıya kapıldı.

        Denizde iki kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunup denize girerek, kendi imkanlarıyla, boğulma tehlikesi geçiren gençleri kurtarmaya çalıştı.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri geldi.

        Boğulma tehlikesi geçiren iki kişi, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bu kişiler Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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