Ordu'da 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren iki kişi, çevredeki vatandaşlar ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gölevi Mahallesi eski Kadınlar Plajı yanında serinlemek için denize giren Özgür Çoban ve Tuncay Uyanık, akıntıya kapıldı.

Denizde iki kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunup denize girerek, kendi imkanlarıyla, boğulma tehlikesi geçiren gençleri kurtarmaya çalıştı.