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        Fındıkta 2024 ürünü tahmini rekolte tespit çalışmaları titizlikle yapılıyor

        Ordu'da 2024 yılı tahmini fındık rekoltesini tespit için oluşturulan komisyonların sahada yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 14:19 Güncelleme: 07.07.2024 - 14:19
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        Fındıkta 2024 ürünü tahmini rekolte tespit çalışmaları titizlikle yapılıyor
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        Ordu'da 2024 yılı tahmini fındık rekoltesini tespit için oluşturulan komisyonların sahada yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ilgili kurumların temsilcilerinin yer aldığı rekolte tespit komisyonunun çalışmalarını yerinde inceledi.

        Perşembe ilçesindeki bir bahçede gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, 1 Temmuz itibariyle il genelindeki bahçelerde çotanak sayımına başladığını belirterek, bu çalışmaların 15 Temmuz'a kadar süreceğini aktardı.

        2024 yılı tahmini fındık rekoltesini belirlemek için çalışan komisyon üyelerinin çalışmalarını büyük bir hassasiyet göstererek sürdürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Komisyon üyeleri her hususu, her ayrıntıyı dikkate almak suretiyle bu çalışmalarını gerçekleştiriyor. Amacımız gerçeğe en yakın fındık rekoltesini tespit etmek. Gerçekleşecek rekolteye en yakın rakamı bulmak istiyoruz. Tüm ekiplerin titizlikle bu çalışmayı gerçekleştiriyor." dedi.

        Rekolte tespit komisyonunda tarım il ve ilçe müdürlükleri ekiplerinin yanı sıra 10 paydaş kurum temsilcisinin bulunduğunu söyleyen Yılmaz, bu görevlilere çalışmalarında hassasiyet gösterdikleri için teşekkür etti.

        İlk olarak 400 noktada sayım yapacaklarını ancak bu noktayı 500'e kadar çıkarabileceklerinin altını çizen Yılmaz, "15 Temmuz'a kadar ilimizin tahmini fındık rekoltesini tespit etmiş olacağız. Ardından elde edilen verileri Tarım ve Orman Bakanlığına ileteceğiz. Bakanlığımızda bunu kamuoyu ile paylaşacak." diye konuştu.

        - "Ekipler gerçek anlamda çuvala girecek fındığı ortaya koymaya çalışıyorlar"

        Komisyon üyelerinin yaptığı çalışmanın detaylarını veren Yılmaz, "Arkadaşlarımız sayımla beraber 100 tane fındığı kırmak suretiyle bu fındığın ne kadarı boş, ne kadarı hastalık ve zararlılardan etkilenmiş bunu da ortaya koymaya çalışıyorlar. Ekipler gerçek anlamda çuvala girecek fındığı ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu çalışma gerçeğe en yakın sonucu bulmamızda ekiplere büyük bir avantaj sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

        Yılmaz, bu çalışmalar sırasında fındıkta önemli bir hastalıkla karşılaşmadığının da bilgisini vererek, "Ancak kahverengi kokarcaların bazı bahçelere yumurtalarını bıraktığını gözlemedik. Dolayısıyla bu zararlıya karşı etkin mücadelenin sürmesi gerekiyor. Üreticilerimiz bahçelerini kontrol ederek bu yumurtaları imha etmeleri lazım. Eğer bahçelerinde yoğunluk fazla ise mutlaka ilaçlama yapmaları gerekiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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