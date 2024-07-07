Ordu'da sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti

Bu sırada ilçenin Çay Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularında kapıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü.

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