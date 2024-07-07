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        Ordu'da sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti

        Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası oluşan sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 17:33 Güncelleme: 07.07.2024 - 17:33
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        Ordu'da sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti
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        Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası oluşan sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü.

        Bu sırada ilçenin Çay Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularında kapıldı.

        Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Karakoç'un cenazesi, suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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