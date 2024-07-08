Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da yağışın etkili olduğu iki ilçede hasar tespiti yapılıyor

        Ordu'da şiddetli yağıştan etkilenen İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde temizlik ile hasar tespit çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:39 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da yağışın etkili olduğu iki ilçede hasar tespiti yapılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da şiddetli yağıştan etkilenen İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde temizlik ile hasar tespit çalışmalarına başlandı.

        Kentte dün etkili olan şiddetli yağış, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde hasara yol açtı.

        Yağışın etkisini yitirdiği İkizce ve Çaybaşı'nda, Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin ekipleri temizlik çalışması yapıyor.

        Heyelan nedeniyle kapanan İkizce-Ünye kara yolu ise yürütülen çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, AA muhabirine, şiddetli yağışın ardından zarar gören tarım arazileri ve yapılara yönelik hasar tespitinin AFAD tarafından yürütüldüğünü söyledi.

        Belediye ve Kaymakamlık olarak bu çalışmaya destek verdiklerini belirten Kaygı, çalışmanın kısa sürede tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düzce Belediye Başkanı Özlü: Bolu Dağı değil Düzce Dağı!
        Düzce Belediye Başkanı Özlü: Bolu Dağı değil Düzce Dağı!
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        70 kere maşallah!
        70 kere maşallah!
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek
        Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek
        Servisçilerin yol tartışması kaza getirdi!
        Servisçilerin yol tartışması kaza getirdi!
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        19 yıl sonra çözülen cinayet! Katili yine en yakını!
        19 yıl sonra çözülen cinayet! Katili yine en yakını!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        Sandıktan sol çıktı, aşırı sağ karşıtları sokağa indi
        Sandıktan sol çıktı, aşırı sağ karşıtları sokağa indi
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        "Kalbimizdesin"
        "Kalbimizdesin"
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Napolyon'un iki tabancası 1,69 milyon euro'ya satıldı
        Napolyon'un iki tabancası 1,69 milyon euro'ya satıldı
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Hava kirliliği, kız çocuklarının erken adet görme riskini artırıyor
        Hava kirliliği, kız çocuklarının erken adet görme riskini artırıyor

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Ordu'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Ordu'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti
        Ordu sağanak sonrası sel suları can aldı: 1 ölü
        Ordu sağanak sonrası sel suları can aldı: 1 ölü
        Ordu'da sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti
        Ordu'da sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti
        Ordu'nun İkizce ilçesinde şiddetli yağış hasara neden oldu
        Ordu'nun İkizce ilçesinde şiddetli yağış hasara neden oldu
        Fındıkta 2024 ürünü tahmini rekolte tespit çalışmaları titizlikle yapılıyor...
        Fındıkta 2024 ürünü tahmini rekolte tespit çalışmaları titizlikle yapılıyor...
        Ordu'da 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
        Ordu'da 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi