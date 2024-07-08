Ordu'da yağışın etkili olduğu iki ilçede hasar tespiti yapılıyor

Belediye ve Kaymakamlık olarak bu çalışmaya destek verdiklerini belirten Kaygı, çalışmanın kısa sürede tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, AA muhabirine, şiddetli yağışın ardından zarar gören tarım arazileri ve yapılara yönelik hasar tespitinin AFAD tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Yağışın etkisini yitirdiği İkizce ve Çaybaşı'nda, Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin ekipleri temizlik çalışması yapıyor.

Kentte dün etkili olan şiddetli yağış, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde hasara yol açtı.

Ordu'da şiddetli yağıştan etkilenen İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde temizlik ile hasar tespit çalışmalarına başlandı.

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