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        Ordu'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

        Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, dünkü şiddetli yağış sonrası oluşan sel sularına kapılarak hayatın kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:40 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:40
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        Ordu'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden kadın toprağa verildi
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        Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, dünkü şiddetli yağış sonrası oluşan sel sularına kapılarak hayatın kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

        Hatice Kocakoç'un (83) cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak helallik için Çay Mahallesi'ndeki evine getirildi.

        Çaybaşı Merkez Ulu Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kocakoç'un cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Cenazeye, Hatice Kocakoç'un yakınları ve akrabalarının yanı sıra CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit ile bazı partilerin ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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