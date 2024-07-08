Ordu'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Cenazeye, Hatice Kocakoç'un yakınları ve akrabalarının yanı sıra CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit ile bazı partilerin ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Hatice Kocakoç'un (83) cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak helallik için Çay Mahallesi'ndeki evine getirildi.

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