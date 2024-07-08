Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da doğaya salınan samuray arıları, kahverengi kokarcayla mücadelede etkin rol oynuyor

        Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında doğaya bırakılan samuray arılarının, zararlıya karşı etkili olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:46 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da doğaya salınan samuray arıları, kahverengi kokarcayla mücadelede etkin rol oynuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında doğaya bırakılan samuray arılarının, zararlıya karşı etkili olduğu bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında Ordu'da doğaya 22 bin samuray arısının salındığını anımsattı.

        Geçen ay salınan samuray arılarının çalışmaya devam ettiğini belirten Yılmaz, "Samuray arılarının bu süreçte kahverengi kokarca yumurtalarını parazitlediğine (Samuray arıların kokarca yumurtalarının üzerine kendi yumurtalarını bırakması) şahitlik ettik. Ekiplerimiz arıların bırakıldığı noktaları sürekli kontrol ediyor. Kokarca ile mücadelede bu samuray arıları bizlere önemli avantaj sağlıyor." dedi.

        Yılmaz, samuray arılarının doğaya bırakılmaya devam edeceğini kaydederek, "Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Fındık Araştırma Enstitüsü samuray arıların üretimine aralıksız devam ediyor. Ürettikleri bu samuray arılarını zamanı geldiğinde doğaya bırakmak suretiyle biyolojik mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Fındık üreticilerine kendi tedbirlerine devam etmeleri çağrısında da bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Samuray arısı var, nasılsa çalışıyor diye üreticimiz asla kendi mücadelesini bırakmamalı. Üreticilerimiz mutlaka bahçelerini kontrol edip gerektiğinde kimyasal mücadele yapmalıdır. Üreticilerimiz kokarca yumurtalarını ve nemflerini gördükleri bahçelerinde ilaçlama çalışmasını sürdürsün. Bu dönem kokarca ile mücadelenin tam zamanı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı!
        Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı!
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Suikasta uğrayan Başbakan ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı
        Suikasta uğrayan Başbakan ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
        Ordu'nun Fatsa ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
        Ordu Valiliği: İkizce'de dün metrekareye 186,7 kilogram yağış düştü (2)
        Ordu Valiliği: İkizce'de dün metrekareye 186,7 kilogram yağış düştü (2)
        Ordu'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden kadın toprağa verildi
        Ordu'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden kadın toprağa verildi
        AFAD Başkanı Memiş, şiddetli yağışın hasara yol açtığı Ordu'da konuştu:
        AFAD Başkanı Memiş, şiddetli yağışın hasara yol açtığı Ordu'da konuştu:
        Ordu Valiliği: İkizce'de dün metrekareye 186,7 kilogram yağış düştü
        Ordu Valiliği: İkizce'de dün metrekareye 186,7 kilogram yağış düştü
        Ordu'da yağışın etkili olduğu iki ilçede hasar tespiti yapılıyor
        Ordu'da yağışın etkili olduğu iki ilçede hasar tespiti yapılıyor