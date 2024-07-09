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        Canını hiçe sayarak ahşap köprünün selden yıkılmasını önlemeye çalıştı

        Ordu'nun İkizce ilçesinde 2 gün önce etkili olan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel sırasında ahşap köprüyü yıkılmaktan kurtarmaya çalışan kişi, yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:35 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:35
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        Canını hiçe sayarak ahşap köprünün selden yıkılmasını önlemeye çalıştı
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        Ordu'nun İkizce ilçesinde 2 gün önce etkili olan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel sırasında ahşap köprüyü yıkılmaktan kurtarmaya çalışan kişi, yaşadıklarını anlattı.

        İkizce sakinlerinden 65 yaşındaki Hasan Keş, 7 Temmuz Pazar günü İkizce Irmağı üzerindeki ahşap köprünün sel suları nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu fark etti.

        Debisi yükselmiş ırmağın sularına aldırmadan elindeki nacakla ahşap köprünün üzerine çıkan Keş, köprü altında biriken ağaç dallarını uzaklaştırmaya çalıştı. Hasan Keş'in kuzeni Halil Keş ise bu anları cep telefonuyla kaydetti.

        Sosyal medya hesaplarından çok kez paylaşılan olay anına ilişkin görüntüler ilgi gördü.

        Hasan Keş, AA muhabirine, sel sularının bir 1anda ırmakta yükselmeye başladığını gördüğünü belirterek, "Selle birlikte gelen ağaç parçalarının köprüye takıldığını fark ettim. Köprünün yıkılmaması için ağaç parçalarını uzaklaştırmaya çalıştım. Ağaç parçalarını kesmemiş olsaydım köprü belki de yıkılacaktı." dedi.

        Halil Keş ise ahşap köprünün en az 50 yıllık olduğunu ifade ederek, 22 haneye bu köprüyle ulaşım sağlandığını anlattı.

        Köprünün hayırseverlerin yardımıyla yapıldığını belirten Keş, "Daha önce bazı sellerde benzer ahşap köprüler yıkılmıştı. Ama bu selde köprüyü kurtarmış olduk. Sahip çıkmasaydık bu köprü de yıkılabilirdi." diye konuştu.

        Hasan Keş, bölgeye beton köprü yapılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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