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        Ünye'de hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:38 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:38
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        Ünye'de hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 7 Mayıs'ta Sahilköy Mahallesi'nde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Tarım aracı, ekiplerin yaklaşık 2 aylık takibi sonucu Çatalpınar Mahallesi'nde bulunarak sahibine teslim edildi.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan F. C. ve İ. E, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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