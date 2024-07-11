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        Ordu'da bulunan yaralı karaca yavrusu tedavi altına alındı

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde yaralı bulunan karaca yavrusunun tedavisine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 17:06 Güncelleme: 11.07.2024 - 17:06
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        Ordu'da bulunan yaralı karaca yavrusu tedavi altına alındı
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        Ordu'nun Akkuş ilçesinde yaralı bulunan karaca yavrusunun tedavisine başlandı.

        Kurtboğaz Mahallesi'nde fındık bahçesinde yaralı karaca yavrusu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ordu Şubesi Ünye Şefi Saygın Yıldırım ile ekipler, bölgeye giderek karacayı aldı.

        Ünye ilçesinde özel bir veteriner kliniğine getirilen karaca, tedavi altına alındı.

        Veteriner hekim Deniz Kapısız, AA muhabirine, yaralı karacanın tahmini 3-4 aylık olduğunu söyledi.

        Muayenede karacanın kafasında künt travma tespit ettiklerini belirten Kapısız, yaralanmanın yabani hayvanlardan veya bölgedeki köpeklerden kaçarken olduğunu düşündüklerini aktardı.

        Yaralanmanın üzerinden birkaç gün geçmesi nedeniyle enfeksiyonun arttığını kaydeden Kapısız, karacaya gerekli ilaç tedavisine başlandığını ifade etti.

        Kapısız, karaca yavrusunu tedavisinin ardından DKMP Ünye Şefliğine teslim edeceklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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