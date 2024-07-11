Ordu'da bulunan yaralı karaca yavrusu tedavi altına alındı

Yaralanmanın üzerinden birkaç gün geçmesi nedeniyle enfeksiyonun arttığını kaydeden Kapısız, karacaya gerekli ilaç tedavisine başlandığını ifade etti.

Muayenede karacanın kafasında künt travma tespit ettiklerini belirten Kapısız, yaralanmanın yabani hayvanlardan veya bölgedeki köpeklerden kaçarken olduğunu düşündüklerini aktardı.

Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ordu Şubesi Ünye Şefi Saygın Yıldırım ile ekipler, bölgeye giderek karacayı aldı.

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