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        Ordu'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:52 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:52
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        Ordu'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mustafa Ali Bayramoğlu (19) yönetimindeki 52 LF 030 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi Ünye Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı.

        Tırın altına giren otomobilde sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kazada ağır yaralanan genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bayramoğlu, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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