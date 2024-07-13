Milli tekvandocunun madalyaları ve eşyaları 33 yıldır evinde korunuyor

EYÜP ELEVLİ - Ordu'da 33 yıl önce denizde boğularak vefat eden milli tekvandocu Sabahnur Malatyalıoğlu'nun madalyaları ve eşyaları, evinde ailesi tarafından muhafaza ediliyor.

Sevgi ve Mehmet Malatyalıoğlu'nun 4 çocuğundan biri olan Sabahnur, 1974'te dünyaya geldi.

Ailesinin yönlendirmesiyle 9 yaşında cimnastikle spor hayatına başlayan Sabahnur, daha sonra kız kardeşiyle judoya yöneldi.

Sabahnur Malatyalıoğlu, katıldığı organizasyonlarda çeşitli dereceler elde ettiği bu branşın ardından tekvandoda ilerlemeye karar verdi.

Malatyalıoğlu ailesi, 17 yaşında kaybettikleri kızlarının madalyaları, Almanya'da giydiği tekvando kıyafeti, fotoğrafları, günlük ve şiirlerin bulunduğu defterleri, başarı ve ölümünün yer aldığı haberlerin gazete kupürleri ve özel eşyalarına gözleri gibi bakıyor.

Kısa sürede başarıya ulaşan kızının, bu alanda bir salon açma hayali olduğunu anlatan 68 yaşındaki Malatyalıoğlu, "Türkiye'de birçok madalya aldı. Milli takıma seçildi. Judodan sonra tekvandoda büyük başarılar yaptı. Sonra Almanya'ya gitti. Oradan da birincilik getirdi. Kendine salon açacaktı. 'Anne size ev alacağım.' demişti. Bunları söylüyordu. Hedefi tekvandoda başarılara ulaşma, büyük yerlere varmasıydı. Hep bunları hayal ediyordu. Ama işte olmadı, yapamadı çocuğum." dedi.

Malatyalıoğlu, denizde büyük bir dalgayla kaybolan kızının bir gün sonra bulunduğunu belirterek, "Aynı boğulduğu yerde çıktı, çocuğumu orada bulduk. Anlatamıyorum, çok acı oluyor. Kaç sene oldu? Hala ben resimlerine bakamıyorum." diye konuştu.

Madalyalarının bir bölümünü odadaki duvara astıklarını dile getiren Malatyalıoğlu, "33 senedir eşyalarını burada saklıyorum. Geliyorum, buraları temizleyip gidiyorum. Her şeyini, resimlerini, şiirlerini burada tutuyoruz. Şiirlerini okudukça beni üzdü. Çünkü hep denizle ilgili şiirler yazmış. O da denizde boğulunca onlar bana dokundu. Böyle ölene kadar saklamaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.