Ordu'da şehit mezarlarında temizlik yapıldı

Ordu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları temizlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde de şehitleri unutmadığı belirtildi.

Ekiplerin mezarlıklarda temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, şehit mezarlarının başucunda bulunan Türk bayraklarının da yenisiyle değiştirildiği kaydedildi.