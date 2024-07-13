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        Ordu'da şehit mezarlarında temizlik yapıldı

        Ordu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 14:53 Güncelleme: 13.07.2024 - 14:53
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        Ordu'da şehit mezarlarında temizlik yapıldı
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        Ordu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları temizlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde de şehitleri unutmadığı belirtildi.

        Ekiplerin mezarlıklarda temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, şehit mezarlarının başucunda bulunan Türk bayraklarının da yenisiyle değiştirildiği kaydedildi.

        Açıklamada, çalışmalarla vatandaşların kabir ziyaretini rahatlıkla yapılmasının sağlandığı vurgulanarak, "Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli, aynı zamanda büyük bir vefa örneği göstererek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okuyup dualar etti." ifadesi kullanıldı.

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