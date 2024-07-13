Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
İlçenin Dolunay Mahallesi'nde, Adem Koçak yönetimindeki 41 FA 110 plakalı otomobil ile Nalan Odabaş idaresindeki 52 EN 955 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra araçlardaki 5 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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