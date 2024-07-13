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        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 18:17 Güncelleme: 13.07.2024 - 18:17
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        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        İlçenin Dolunay Mahallesi'nde, Adem Koçak yönetimindeki 41 FA 110 plakalı otomobil ile Nalan Odabaş idaresindeki 52 EN 955 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra araçlardaki 5 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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