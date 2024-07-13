Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

İlçenin Dolunay Mahallesi'nde, Adem Koçak yönetimindeki 41 FA 110 plakalı otomobil ile Nalan Odabaş idaresindeki 52 EN 955 plakalı otomobil çarpıştı.

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